População não vê padre de Monção acusado de sexo com rapaz menor há dois dias

O padre de Monção André Filipe Gonçalves, acusado de ter relações sexuais com um menor, não é visto pela população das freguesias locais há dois dias. A população afirma que não sabe do paradeiro do padre André desde que o caso de tornou público.



O Correio da Manhã noticiou esta segunda-feira que o padre de Monção tinha sido proibido de exercer o sacerdócio depois de ter confessado ao bisto de Viana do Castelo as relações sexuais com um rapaz que terá 17 anos.



O jovem garantiu, sob anonimato, que a relação foi sempre consentida pelos dois. A relação terá começado em dezembro.



No entanto, as declarações do jovem a uma rádio local contradizem a diocese de Viana do Castelo, que refere em comunicado um abuso sexual de um menor.