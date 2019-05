O padre Joaquim Milheiro Valente, de 87 anos, e três religiosas da Fraternidade Missionária Cristo Jovem, de Requião, Vila Nova de Famalicão, com mais de 70 anos, vão ser julgados por 9 crimes de escravidão.O Ministério Público de Guimarães acusa os quatro responsáveis, assim como a própria instituição, de sujeitarem as jovens noviças a "um clima de terror que as mantinha em regime de total submissão, sem possibilidade de reação".Segundo a acusação, de dezembro de 1985 até 2015, os quatro arguidos "impuseram às jovens ofendidas jornadas de trabalho que chegavam a atingir vinte horas, infligiam-lhes castigos físicos como bofetadas e pancadas no corpo com objetos se o não faziam ou faziam mal feito, insultavam-nas, impuseram-lhes castigos consistentes na privação de alimentação e de banho ou na obrigação de dormir no chão, controlaram os contactos que mantinham com o exterior, privaram-nas de informação, de contactos com familiares e, até, da documentação pessoal".O caso foi denunciado em 2015 e os suspeitos foram alvo de buscas pela Polícia Judiciária do Porto.