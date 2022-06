Em 2015, os relatos de tortura e escravidão a uma dezena de noviças trouxeram a Fraternidade Missionária de Cristo Jovem, em Requião, Famalicão, para as primeiras páginas dos jornais. Um padre, agora com 89 anos, e três freiras, entre elas a madre superior, com idades entre os 69 e os 73 anos, foram acusados de, durante cerca de 30 anos, terem mantido num regime de total submissão, impondo castigos severos, jovens noviças que angariavam para desempenhar as tarefas da congregação.









O padre Joaquim Milheiro, as irmãs Maria Arminda Costa, Maria Isabel Silva e Joaquina Carvalho começaram a ser julgados no Tribunal de Guimarães em abril do ano passado, seis anos após as buscas da PJ do Porto à congregação. Apenas Maria Arminda prestou declarações, para negar os crimes que lhe foram imputados. Conhecem a decisão do coletivo de juízes no próximo dia 23.

Entre as acusações mais aterradoras, há um episódio em que as responsáveis da congregação religiosa serviram excrementos de cão a uma noviça doente. As jovens eram forçadas a trabalhar 20 horas por dia e proibidas de tomar banho. A acusação diz que os castigos físicos faziam parte do dia a dia do convento e há relatos de noviças torturadas com um chicote, ou com paus, por não acatarem as ordens. Outras vezes, eram obrigadas a correr nuas pelo jardim ou a dormir nuas no chão.



Arcebispo recebeu queixas de noviças, mas não atuou



O arcebispo emérito de Braga, D. Jorge Ortiga, confirmou em julgamento ter recebido cartas de duas noviças com denúncias de maus-tratos, antes mesmo das buscas da PJ no convento, mas nada fez. Só após o escândalo vir a público afastou a madre.