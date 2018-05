Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre espancado por popular à saída da missa

Queixa apresentada no posto da GNR. MP vai agora investigar.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

Um padre da diocese de Lamego foi agredido a murro e pontapé por um homem depois de celebrar uma missa na Capela de Nossa Senhora da Guia, em Cambres.



"Foi um ato isolado que não valorizo. Até porque as pessoas têm-me transmitido apoio e palavras de solidariedade", explicou esta quarta-feira José Fernando Bouça Pires, de 70 anos.



Ao que o CM apurou, o motivo das agressões tem a ver com a substituição de funcionários no centro paroquial. Alegadamente, a sogra do agressor foi preterida por outra pessoa. O padre, que há 25 anos celebra missas na paróquia de Cambres, apresentou queixa na GNR e o caso seguiu para o Ministério Público.



Na freguesia, a população está dividida. Alguns apelidam o pároco de "fofoqueiro" e de "só fazer aquilo que quer". "Está a colher o que plantou, porque batiza uns e outros não", acrescentou Artur Polónia. Já Maria do Céu afirma "não ter razões de queixa e que a violência nunca é solução".



Enquanto em algumas paredes da freguesia foram pintadas mensagens de desagrado para com Bouça Pires, por outro lado, o padre conta com o apoio dos colegas da diocese de Lamego.