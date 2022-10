António Júlio, padre em Numão, no concelho de Vila Nova de Foz Coa, é acusado dos crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Está preso na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto e vai ser esta manhã ouvido no Tribunal de Matosinhos.



Ao longo de todo o dia desta quinta-feira, foi ouvida a vítima dos crimes.