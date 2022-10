Entrou às 14h10 desta sexta-feira no Tribunal de Matosinhos, de mochila às costas, como suspeito de abuso sexual de um deficiente e tráfico de ser humano, e saiu às 17h30, com ar apático, regressando a casa com Termo de Identidade e Residência, proibição de contactos com a vítima e obrigação de apresentações quinzenais.