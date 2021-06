Padres acusados de perseguição a fiéis em Vila Nova de Gaia

Sete anos após o anúncio da polémica saída do padre Roberto da paróquia de Canelas, Vila Nova de Gaia, o sacerdote acusou padres e vigários de ameaçar fiéis da chamada ‘Comunidade do Adro’ nos locais de trabalho.



“Houve pessoas que foram ameaçadas nos seus empregos porque eram minhas amigas. A isto chama-se assédio moral ou laboral, é abuso. Isto é criminoso, isto não é Igreja. São os tais cães que querem mandar mais do que o pastor”, afirmou no fim da celebração de S. João Batista, quinta-feira.







A Diocese do Porto não se pronuncia sobre este caso.