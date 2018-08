Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padroeira de Odeleite celebrada com festa

Programa conjuga a fé com a cultura, incluindo tradições religiosas e animação musical.

Por Margarida Escarameia e João Mira Godinho | 08:26

Na aldeia de Odeleite, no concelho de Castro Marim, o primeiro fim de semana de setembro é tradicionalmente dedicado às Festas em Honra de Nossa Senhora da Visitação. Este ano, a celebração em torno da padroeira da localidade vão acontecer de 31 de agosto a 2 de setembro.



O ponto alto das festividades é a procissão liderada pelo andor com a santa, acompanhada pela Banda Musical Castromarinense, e que vai percorre as ruas de Odeleite, no último dia, a partir das 19h30. Parte do programa religioso, também no domingo, dia 2, há uma missa na Igreja Matriz, a anteceder o cortejo. Depois, para finalizar as festas, há baile com o Duo Reflexo e atuação do grupo Banza.



A animação, no entanto, começa esta sexta-feira, a partir das 21h30, com baile e animação musical, pelo Rancho Folclórico do Azinhal e a Academia de Ballet Contemporâneo. No sábado, às 19h00, abre portas o Mercadinho, com artesanato e produtos locais e, à noite, a partir das 21h00, tocam o Grupo + 2 e os Íris.



Na Casa de Odeleite, que tem um cartaz de animação próprio, no domingo vai estar o habitual Mercadinho da Aldeia e há ainda a iniciativa ‘Passeios por Odeleite’, numa organização da empresa municipal Novbaesuris, que "visa a promoção e comercialização dos produtos locais e promete desvendar alguns dos recantos paisagísticos" da aldeia e da zona. O evento conta ainda com insufláveis para os mais novos.



Numa parceria entre Associação Social da Freguesia, Junta de Freguesia de Odeleite e Câmara Municipal de Castro Marim, e com a colaboração da Paróquia de Odeleite, as festas em Honra de Nossa Senhora da Visitação procuram ligar a fé e a cultura local.