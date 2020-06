Paga 45 euros para lucrar um milhão com droga

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As duas caixas continham 15 embalagens plásticas, fechadas a vácuo - e que estavam envoltas em fronhas de almofadas. Tinham sido despachadas para França, a partir do Porto, mas acabaram apreendidas pela PJ, uma vez que no seu interior estavam guardados quase 20 quilos de canábis. Davam para um total de 27 mil doses - avaliadas em Portugal em 357 mil euros. O destino da droga era o norte da Europa, onde o Ministério Público indica que o valor do produto triplica,...