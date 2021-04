Um examinador do Centro de Exames Privado de Mirandela, um instrutor e um candidato foram acusados pelo Ministério Público de corrupção para obtenção da carta de condução, revelou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral do Porto.



O caso diz respeito a um exame teórico para obtenção da carta, realizado em 2012, em que o examinador terá recebido 500 euros de um acordo com o instrutor e o instruendo.

