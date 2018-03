Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paga abuso sexual com trabalho

Jovem obrigou menor a sexo e publicou fotografias eróticas.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:34

O Tribunal de Matosinhos condenou um jovem, de 20 anos, a 365 horas de trabalho comunitário (uma por dia durante um ano), por ter abusado sexualmente de uma menor, na altura com 12 anos, em Santo Tirso. Vai ter de pagar 350 € de multa por ameaças e ofensas. Não a pode contactar.



No verão de 2015, a jovem acreditou que estava a iniciar um namoro com o arguido quando foi obrigada a praticar relações sexuais por duas vezes.



Quando a relação terminou, o jovem, inconformado, publicou na rede social Instagram fotografias eróticas em que a menor surgia nua da cintura para cima, depois de a ter ameaçado. Agrediu-a com bofetadas e puxões de cabelo.



"Tudo aconteceu num quadro de namoro e os pais de ambos sabiam da relação", disse a juíza.