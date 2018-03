Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paga atos sexuais com droga

Homem garantiu que apenas dava boleia a toxicodependentes para que fossem comprar droga ao bairro do Aleixo, no Porto.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:46

Está acusado de trocar droga por favores sexuais de mulheres mas, ao coletivo de juízes do Tribunal de Santa Maria da Feira, o arguido, um cidadão moldavo de 68 anos, negou tudo e garantiu que apenas dava boleia a toxicodependentes para que fossem comprar droga ao bairro do Aleixo, no Porto.



De acordo com a acusação do Ministério Público, Iurii Ponomariov vendia heroína e cocaína, entre 2015 e o ano passado, em Espinho. Começou esta terça-feira a ser julgado, em Santa Maria da Feira, por tráfico de estupefacientes.



A segunda sessão do julgamento será realizada na próxima semana.