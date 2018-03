Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paga multa por enterrar marido em Celorico da Beira

Escocesa punida com 790 € por profanação de cadáver.

Por Paula Gonçalves | 06:00

A mulher escocesa, de 52 anos, que enterrou o cadáver do marido, morto de causas naturais, numa quinta de Linhares da Beira foi condenada numa pena de multa de 790 euros pelo Tribunal de Celorico da Beira. A professora no desemprego foi punida por um crime de profanação de cadáver, ou de lugar fúnebre, ocorrido a 8 de dezembro de 2016.



A mulher foi detida pela Polícia Judiciária a 9 de fevereiro, tendo sido libertada dois dias depois pelo juiz de instrução. Descontando estes dois dias, a pena foi fixada em 158 dias de multa à taxa diária de cinco euros. Se a pena de multa não for cumprida, será convertida em 105 dias de prisão.



A advogada de defesa da arguida, Andreia Fonseca, disse ontem à agência Lusa que vai recorrer desta decisão.