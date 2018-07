Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paga por viciar venda judicial

Tribunal da Relação do Porto confirmou multa de 1540 euros para arguido que viciou uma venda de duas motos penhoradas.

08:37

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a pena de multa de 1540 euros a um arguido que viciou uma venda de duas motos penhoradas num processo judicial. Recebeu 250 euros, do filho do cidadão executado, mas só entregou 140 euros ao tribunal. Dividiu o valor restante com outro cidadão. O homem já tinha sido condenado, em primeira instância, em julho do ano passado.



Os factos ocorrerem em 2013. De acordo com uma nota publicada, na página do Ministério Público do Porto, o arguido foi condenado pela prática de um crime de abuso de poder, na pena de 220 dias de multa , à razão diária de sete euros, num total de 1540 euros.