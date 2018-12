Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pagam 400 mil euros pela morte de camionista

Agostinho Carvalhosa, 37 anos, morreu carbonizado num acidente em Espanha.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:16

A família de um camionista natural de Ponte de Lima que morreu em janeiro de 2016 num acidente em Burgos, Espanha, vai receber uma indemnização de mais de 400 mil euros pela morte do homem, de 37 anos.



A decisão é do Tribunal da Relação de Guimarães, que confirmou a condenação de duas companhias de seguros - uma portuguesa e outra espanhola - mas aumentou o valor da indemnização, que na primeira instância tinha ficado fixado em 303 mil euros.



O acórdão dá como provado que Agostinho Carvalhosa morreu carbonizado quando seguia num camião que era conduzido por um colega, de 49 anos e de Portimão. O condutor, que também morreu no acidente, tinha um valor de 1,4 g/l de álcool no sangue.



Os dois homens, que à data do acidente residiam no Algarve, transportavam laranjas de Sevilha para a Alemanha. Já de noite, o motorista perdeu o controlo do camião, embateu contra os rails de proteção e caiu numa ravina com cerca de nove metros. O pesado incendiou-se de imediato, tendo os dois homens perdido a vida.



A mulher de Agostinho recorreu para a Relação por entender que o valor a receber por danos patrimoniais - que incluiu os rendimentos futuros que a vítima iria auferir caso não morresse - deveria ser maior.



Os juízes desembargadores deram-lhe razão e atribuíram-lhe mais 100 mil euros.



Agostinho era natural de Vitorino de Peães, Ponte de Lima, e chegou a trabalhar na Cruz Vermelha.