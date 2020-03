Pagamento a polícias por gratificados na Taça da Liga de Futsal teve atraso

O pagamento a 87 polícias, da Divisão de Matosinhos da PSP, que tinham a receber 16 mil euros relativos ao policiamento gratificado da Taça da Liga de futsal, disputada em janeiro no pavilhão dos congressos daquela cidade, esteve atrasado e só foi resolvido após oter questionado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A denúncia da dívida foi feita aopelo Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP). Segundo esta estrutura, o pagamento dos 16 mil euros devia ter sido efetuado nos salários de fevereiro, mas não o foi.contactou a FPF, entidade requisitante do policiamento, e fonte oficial desse organismo disse desconhecer que a verba estava por pagar. No entanto, após contacto com a direção nacional da PSP, a FPF verificou que nunca terá recebido as faturas de cobrança emitidas pela polícia.Assim, após as questões do, FPF e Polícia acordaram a existência da dívida e a mesma já foi, segundo ambas as entidades, devidamente saldada aos polícias credores.