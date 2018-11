Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pagamentos sem recibo em freguesia da Feira sob investigação judicial

Valor mensal ronda os 600 euros, num total de 28 mil euros por mandato.

Por Francisco Manuel | 09:30

Há 13 anos que a Junta de Freguesia de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, faz pagamentos a quatro prestadores de serviços sem que estes passem o respetivo recibo. A denúncia efetuada ao Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas partiu da oposição socialista. Ao CM, o Executivo do PSD liderado por Manuel Santos não comenta, argumentando que ainda não foi notificado da investigação do MP.



Segundo a queixa apresentada a 8 de outubro, a junta de freguesia é suspeita dos crimes de abuso de confiança e fraude fiscal. De acordo com alguns documentos a que o CM teve acesso, o pagamento em dinheiro a estes prestadores de serviços ocorre desde 2005. É efetuado através de uma ‘Ordem de pagamento’ apenas assinada pelos prestadores de serviços de limpeza, abertura de portas do cemitério e igreja, entre outros, sem que seja rubricada por qualquer membro do Executivo. Ainda segundo a queixa, os valores pagos sem que sejam declarados à Autoridade Tributária rondam os 600 euros mensais, num total de cerca de 28 mil euros no final de cada quatro anos de mandato.



Na Assembleia de Freguesia de Argoncilhe, do dia 28 de junho de 2018, o presidente de junta, Manuel Santos, afirmou que o respetivo órgão executivo realiza pagamentos em numerário e sem a devida emissão de recibo verde, admitido ainda que poderia estar a cometer "algumas ilegalidades", conforme consta da ata da reunião.



Apesar desta prática já ter 13 anos, anualmente o Tribunal de Contas tem validado documentos enviados pelo Executivo da Junta de Freguesia de Argoncilhe. Cabe, agora, ao Ministério Público a investigação que deverá ser atribuída à Polícia Judiciária por se verificar matéria do foro criminal.