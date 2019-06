Pai abusa da filha de oito anos em Pombal

Uma menina de 8 anos foi abusada pelo pai, de forma reiterada, desde final de 2018, na casa onde reside em Pombal. O homem, 43 anos, foi detido pela PJ do Centro.



A criança vive com a mãe, mas o pai, que trabalha na construção civil no estrangeiro, visitava-a regularmente. Nas visitas cometia os crimes e pedia segredo, mas a menor contou na escola.

Ver comentários