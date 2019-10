Pai agride professores e auxiliares em escola de Valença

O pai de uma aluna da EB 2,3 de Valença terá agredido dois professores e dois auxiliares e ação educativa do estabelecimento de ensino, numa discussão que aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, na escola.



O encarregado de educação decidiu tirar satisfações com um funcionário da escola, afirmando que tinha agredido a filha e garantindo que a criança teve de receber tratamento do centro de saúde. A conversa descontrolou-se e o homem terá acabado por agredir professores e auxiliares.





Segundo o que oconseguiu apurar, a escola já abriu um inquérito ao caso e participou a situação ao Ministério da Educação.

Os dois docentes e os dois auxiliares alegadamente agredidos apresentaram queixa no posto da GNR de Valença depois de terem recebido tratamento médico aos ferimentos ligeiros no centro de saúde.



Os agentes da Escola Segura tomaram conta da ocorrência, tendo encaminhado o processo para a GNR.



A GNR está agora a investigar a alegada agressão. Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, às quatro vítimas apresentaram queixa no posto local da Guarda Nacional Republicana.



O caso "não ocorreu em flagrante delito, estando em curso diligências para apurar o que terá acontecido".