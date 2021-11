Um homem de 46 anos foi preso pela PSP na zona de Marvila, em Lisboa, por ter sido surpreendido por uma patrulha a ameaçar e atirar objetos a uma filha, de 20. O tribunal deixou-o em liberdade com apresentações, mas sem proibição de contactos com a vítima.





Ao que o CM apurou, a situação de violência para com a jovem foi denunciada por vizinhos. À chegada da PSP, uma filha do agressor e irmã da vítima, de 24 anos, confirmou que o pai estava a arremessar objetos à jovem. Os agentes viram-no com voz alta e agressiva, com ameaças claras de violência para com a própria filha. Foi de imediato detido. A jovem, por seu turno, teve de receber tratamento no Hospital de Santa Maria, por se encontrar combalida e em pânico.