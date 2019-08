Pai assassinado por tirar filha de 13 anos de casamento forçado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



A Polícia Judiciária da Guarda deteve um segundo indivíduo envolvido no assassinato a tiro de um homem de 39 anos em Vila Nova de Foz Coa.Na origem do homicídio esteve o facto de a vítima mortal ter resgatado a filha de 13 anos de um casamento forçado com um jovem, de 17, em Lousada. O outro homicida é o pai do jovem e já está em prisão preventiva há uma semana.< br />