Pai baleado em frente à filha menor em Loures

A PJ de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 22 anos, sem cadastro, por suspeitas de participação em dois assaltos, com sequestro, a residências do concelho de Loures. Num dos crimes, o ladrão baleou o dono de uma das casas, em frente à filha deste.Os assaltos ocorreram a 7 e 27 de fevereiro de 2019. No primeiro, o suspeito, com a ajuda de outros dois, já presos, escalou a uma casa e amarrou e amordaçou o casal de donos.Fugiram com 3700 euros em bens. Preso pela PJ, no fim de semana, por este crime, o jovem confessou ter participado num outro, em que o dono da habitação foi ferido com um disparo de pistola no abdómen. O detido estava ontem à tarde a ser interrogado no Tribunal de Loures.