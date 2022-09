O pai biológico do bebé internado no hospital com graves lesões cerebrais foi ontem expulso do Hospital de Chaves, quando tentava ver o filho. João Costa, de 19 anos, garante que vai fazer de tudo para ficar com a guarda de Santiago e que para isso vai recorrer à ajuda de um advogado. Segundo o hospital, o menino, de quatro meses, necessita ainda de acompanhamento médico, no entanto, o quadro clínico é estável.









