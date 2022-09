Pai biológico do bebé Santiago pede justiça e garante que quer lutar pela guarda do filho

O pai do bebé Santiago, que, com apenas quatro meses entrou no hospital com um descolamento craniano e da retina, contou à CMTV que "tentou visitar o menino no hospital mas disseram-lhe que estava proibido" e "só amanhã [segunda-feira] é que podem fornecer o relatório médico".



"Eu quero é ter o meu filho ao pé de mim, lutar por ele, resolver o que tenho que resolver, e, se me pedirem ou exigirem o teste de ADN, estou à disposição de fazer", salientou João Costa.





Santiago encontrava-se sujo quando entrou no hospital. Os braços tinham várias pisaduras e marcas, os pés estavam cheios de feridas. As lesões cerebrais que o bebé tem leva a que os médicos suspeitem que foi alvo de abanões fortes.



A mãe do pequeno Santiago usou as redes sociais para jurar inocência. “Eu não maltratei o meu filho, a verdade vai vir ao de cima. Tudo que o dizem é mentira, era incapaz de fazer mal ao bebé, dou a vida por ele, preferia estar eu no hospital do que o meu filho”, escreveu a mãe, de 19 anos, no Facebook.



Sobre as suspeitas de que a mãe do bebé, Beatriz, de 19 anos, e o namorado agrediram Santiago, João Costa explica que apesar de tudo apontar "para eles" por serem "as duas únicas pessoas que estavam sempre em contacto com o menino", não pode provar nada "nem dizer que foi ela [Beatriz] ou não"."Estive com o bebé três vezes", desabafou o pai.