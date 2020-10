Pai com faca percorre mais de 400 quilómetros para vingar filha

Um homem percorreu mais de 400 quilómetros, entre Santarém e Bragança, munido com uma faca de mato, depois de a filha, de 21 anos, lhe ter revelado ter sido vítima de um crime de natureza sexual, no final de um turno de trabalho num bar daquela cidade. Foi detido.



O agressor, segundo o relatado pelo pai da jovem, será o proprietário do espaço. “Na segunda noite de trabalho, de sexta-feira para sábado, ficou sozinha com ele porque fez o fecho, e teria que fazer as limpezas. Foi apalpada nos seios e nos órgãos genitais. Não houve violação, mas houve uma tentativa”, garantiu ao CM o pai. “Fui a Bragança sem intenção de fazer mal ao homem, mas, para me salvaguardar, levei uma faca de mato. Entrei no espaço, sem estar armado, tomei uma bebida e saí”, relatou ainda. O próprio contou que, já na rua e com a faca escondida na manga, foi abordado pela PSP e detido. Segunda-feira foi presente ao Tribunal de Bragança. A PSP de Bragança confirma ter recebido a queixa de natureza sexual e ter detido o pai da jovem.



