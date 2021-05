Os pais da menina de dois anos que morreu depois de ter ficado esquecida no carro, durante sete horas, em Lisboa, estão de costas voltadas.Fonte próxima do casal garantiu aoque o pai de Maria Pilar não consegue perdoar a mulher da morte da filha. O progenitor não fala com a companheira desde a tragédia ocorrida há uma semana.