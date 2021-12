Ao longo de 34 anos um homem espancou e aterrorizou a mulher e os cinco filhos, de forma reiterada, e está agora a ser julgado no Tribunal de Coimbra por violência doméstica e ameaça agravada. A companheira, de 48 anos, era agredida com paus, murros e pontapés, até mesmo quando estava grávida.Os maus-tratos ocorreram praticamente desde o início da relação, em 1987, com uma "frequência quase diária", segundo o despacho de acusação.