Pai de aluna de 10 anos condenado a multa por empurrar professor na sala de aula

Um pai de uma aluna de 10 anos foi condenado no tribunal de Valongo a pagar uma multa de 3300 euros por ter empurrado um professor dentro da sala de aulas. O arguido tem ainda de pagar 1400 euros de indemnização à vítima.

Empurrou o professor da filha numa sala de aula à frente dos alunos, passou com o carro por cima do pé do docente e insultou-o várias vezes. O pai da aluna, que no ano passado frequentava o 4ª ano de uma escola de Valongo, foi agora condenado a pagar um total de 3300 euros em duas multas por agressões ao docente.

O arguido, pai de uma criança de 10 anos, foi ainda condenado no tribunal de Valongo, a pagar 1400 euros de indemnização ao professor pelos danos sofridos.

De acordo com o jornal Público, uma das cenas de violência ocorreu a 28 de setembro do ano passado. Ao perceber que a filha estava magoada… o arguido pediu para falar com o professor, que referiu que naquele momento não o poderia receber pois iria iniciar uma aula… mas prontificou-se para falarem mais tarde. Revoltado dirigiu-se à sala dos professores e apelidou o docente da filha de "bandalho", "incompetente" e "delinquente". Depois, já na sala de aulas.. empurrou-o contra o estrado do quadro. Já na presença de um miltar da GNR, que tinha sido chamado à escola… o pai da aluna ainda chamou o professor de "cabrão".

Já a 10 de outubro desse ano… o arguido passou com a roda por cima do pé do professor da filha… enquanto lhe chamava "bandalho". O pai acusava ainda o professor de má prática pedagógica e de discriminar a filha.

O homem foi condenado por dois crimes de ofensas à integridade física qualificada a 10 meses de prisão substituídos por multa e por injúria agravada e difamação.