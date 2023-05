É também uma das linhas de investigação da Polícia Judiciária e levou à apreensão do telemóvel de Pedro Baganha, vereador do Urbanismo da Câmara do Porto e presidente da Domus Social.



Está em causa a sua suposta ligação a Paulo Malafaia, que é suspeito de corromper autarcas em Espinho e também em Gaia.









