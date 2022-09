Pai de bebé que acusou droga tenta atropelar agente da PSP

O pai da bebé de dois anos que, em abril deste ano, acusou heroína e cocaína - porque os pais consumiram junto dela, dentro de um carro -, foi na tarde desta segunda-feira detido após uma fuga à PSP, com tentativa de atropelamento de um agente.O incidente aconteceu às 19h25 desta segunda-feira, no Bairro Pasteleira Nova, no Porto, depois dos agentes da PSP detetarem um carro que tinha sido dado como roubado a 5 de Setembro, na GNR de Avintes.Ao volantes seguia o suspeito, de 45 anos, que se pôs em fuga e tentou atropelar um agente, que acabou por conseguir escapar sem ferimentos.

Pai de bebé da bebe exposta a droga – tentou atropelar polícia ontem ao final da tarde 19h25

O homem acabou por embater num prédio e ainda tentou fugir a pé, mas foi intercetado pela Polícia.

O suspeito foi detido e uma mulher, que se encontrava no mesmo bairro foi identificada.



Os pais da bebé - que tem trissomia 21 - foram detidos a 13 de abril por maus-tratos à filha. A menina está institucionalizada, enquanto a Justiça aguarda decisão da Segurança Social francesa sobre a entrega da menor à irmã, de 24 anos, que vive em França.