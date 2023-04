Pai de Érica agradece “boas energias de todos”

O pai de Érica Vicente, a jovem de 17 anos que esteve 21 horas perdida no mar em cima de uma prancha de paddle, considera que a "onda de solidariedade expressada foi extraordinariamente importante" para que a filha fosse "encontrada sã e salva".Vítor Vicente, contabilista de profissão, nunca desistiu de procurar a filha, que foi arrastada pelo vento, no sábado ao final do dia, quando entrou no mar da praia do Coelho, em Monte Gordo. Acredita que Érica, que foi localizada com vida domingo a 25 milhas (46 quilómetros) da costa algarvia pela tripulação de um navio mercante, foi "acompanhada pelas boas energias de todos", revelou à Renascença.Érica Vicente está a recuperar bem clinicamente e poderá ter hoje alta do Hospital de Faro, onde está há dois dias. A jovem escoteira sofreu uma insolação, esteve mais de 24 horas sem beber água e foi encontrada em elevado estado de hipotermia. Os pais de Érica temeram "que pudesse acontecer algo pior", mas agora estão "felizes e aliviados por terem a família novamente unida". Vítor Vicente agradece à Capitania e Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, à Força Aérea, aos pescadores, à PSP e a todos os que estiveram envolvidos nas buscas.Um psicólogo da Polícia Marítima esteve todo o dia de domingo, no Algarve, a dar apoio à família de Érica Vicente (pai, mãe e irmã).O mesmo profissional preparou a família para o reencontro. Fez uma primeira avaliação a Érica e alertou os pais para sinais de reações agudas.Entre as reações agudas que podem resultar da experiência de grande stress estão pesadelos, perda de memória e de apetite.