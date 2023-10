Pai de Joana Amaral Dias foi 'envenenado' sete vezes

Susana Quintas, a madrasta de Joana Amaral Dias suspeita de ter tentado envenenar o pai da psicóloga, conhecia as possíveis consequências que a administração do medicamento em excesso podia provocar e “atuou com a intenção concretizada de molestar fisicamente o ofendido, nomeadamente de afetar-lhe de forma grave as capacidades físicas e intelectuais e bem assim a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem”, de acordo com a revista ‘Sábado’, que consultou o documento da acusação do Ministério Público (MP).









