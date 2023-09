Pai de jovem assassinada em Peniche tenta vender cães a associação de resgate animal

Os animais de estimação da família da jovem de 19 anos que foi assassinada pela irmã menor, em Peniche, foram resgatados, na noite desta quinta-feira, depois da reportagem da CMTV ter mostrado as condições em que viviam. Um dos cães, um bulldog francês, vivia preso com uma corda ao sofá. A outra cadela, que tinha dado à luz recentemente, estava com as crias numa caixa de plástico no chão, numa das duas divisões do anexo.



Ao início da noite, uma associação local de defesa e proteção dos animais dirigiu-se ao local para recolher os cães. Durante o contacto, Jorge Pereira, pai de Lara, ainda tentou vender aos voluntários o bulldog francês por 400 euros, mas acabou por aceitar entregar os animais à associação, que lhe garantiu que seriam devolvidos se no futuro conseguisse reunir as condições para cuidar dos cães.