Pai de jovem atropelado no Seixal reunido com direção da escola

O pai do jovem de 13 anos atropelado na passada quinta-feira, no Seixal, após um alegado episódio de bullying vai reunir-se esta quinta-feira com a diretora da escola para avaliar o sucedido."Por cada infração da lei, não há uma consequência, questiono eu?", afirmou José àà chegada à escola Dr António Augusto Louro, na Arrentela, estabelecimento frequentado pela vítima e pelas jovens que surgem nas imagens difundidas nas redes sociais.Sobre as seis raparigas identificadas, o pai relembrou que"as coisas aconteceram naturalmente porque alguém gravou, porque alguém espalhou". "Queriam pensar que se calhar se iam divertir, mas esqueceram-se que aquilo tem uma consequência, não é só difundir, não é só rir, mas também saber, caso sejam penalizados, de aceitar a penalização", acrescentou.O pai do adolescente recordou que este não é caso único e que há outros jovens que sofrem em silêncio. "Estão calados e fechados", relembrou, defendendo: "isto tem que acabar. Se há um regulamento temos que o cumprir".