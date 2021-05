Pai de jovem atropelado revela que filho quer voltar à escola. Estabelecimento irá avaliar sanções às agressoras

Dr. António Augusto Louro, na Arrentela.





Dr. António Augusto Louro

O pai de menino que foi atropelado no Seixal ao fugir de seis agressores, todos da mesma escola, esteve esta quinta-feira em reunião com a escolaÀ saída, José explicou que a escola seguirá os trâmites legais e que as sanções aplicadas aos agressores serão decididas pela mesma. O pai do jovem explicou ainda que o menino quis voltar à escola mal teve alta e afirma não haver motivo para o mudar."Não vejo porque não [ficaria na escola, foi um episódio triste o que aconteceu", explica José afirmando que o filho não tem pretensão de mudar de unidade escolar."Ele dissse [o menino que foi agredido] 'quero ir para a escola, quero retomar a minha vida, fazer a minha vida normal", acrescenta o pai.José afirma ainda haver "revolta perante tudo o que aconteceu", mas que será a lei a decidir o que deve ser feito. "Acredito na lei", apontou."Isto acaba por ser um exemplo nacional, outros miúdos relataram factos importantes relativamente à mesma miúda", adianta sem detalhar pormenores.Para José, é importante as vítimas denunciarem estes agressores e não sofrerem em silêncio.