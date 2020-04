A PSP (Polícia de Segurança Pública) partilhou o emotivo agradecimento do pai de um menino de nove anos, e doente de asma crónica, aos polícias da Divisão de Trãnsito de Lisboa, pela ajuda que lhe foi prestada durante um momento difícil da vida dos dois durante o período de Estado de Emergência, em vigor no nosso País.

Bruno A., nome com o qual o cidadão se identificou na missiva enviada à PSP, explica que no dia 28 de março teve de se deslocar ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após um dos três filhos ter partido um dente.

"Ao retornar a casa, deparei-me com uma fila imensa, ao que vim a apurar devido a controlo de tráfego na Ponte 25 de Abril. Um bem-haja só por essa ação. Entre muitos cumpridores, infelizmente eram mais aqueles em passeio do que com razões para circular. Desconfortável com a situação, por o meu filho estar no grupo de risco, não senti segurança ao estar ali naquele meio envolvente", escreveu o pai do menino de nove anos.

Bruno terá entrado em contacto com a Divisão de Trânsito de Lisboa, com o objetivo de auferir se poderia utilizar a faixa de emergência, cuja resposta foi positiva. Foi surpreendido quando, e após abordar um agente em carro próprio, avistou um motociclista de Trânsito da PSP, pronto a orientá-lo "estrada fora".

"Eu nem sei se o que peço é possível, mas se for, um muito obrigado ao Agente em carro próprio pela prontidão a procurar uma solução, ao Agente da moto pelo excelente trabalho a pois não estava fácil, e a todos os Agentes obviamente, por estarem presentes em ações destas. Um muito obrigado não exprime nem um nada da gratidão sentida. MUITO OBRIGADO!", escreveu o pai, nitidamente sensibilizado pelo apoio que recebeu numa altura difícil e delicada da sua vida.





A publicação no Facebook da PSP já conta com mais de 20 partilhas e 500 ‘gostos’. Já os comentários de agradecimento multiplicam-se entre os utilizadores da rede social.