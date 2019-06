Pai de Rodrigo Lapa indignado com a justiça portuguesa no caso jovem assassinado em Portimão

No Investigação CM desta quinta-feira recordamos o caso de Rodrigo Lapa, de 15 anos, assassinado em fevereiro de 2016 em Vendas, Portimão. O único suspeito do crime é o padrasto do jovem, Joaquim Lara Pinto, que se encontra em liberdade no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Investigação CM o pai de Rodrigo partilha a descrença que sente na justiça portuguesa por não ter punido o homicida do filho.

Segundo Pedro Proença, advogado de Sérgio Lapa, foi encontrado o ADN de Joaquim Lara Pinto num par de luvas de látex esquecido junto ao cadáver de Rodrigo – semelhante ao que foi recuperado na casa que o suspeito partilhava com a vítima e a mãe deste.

Sérgio Lapa deixa um apelo ao governo português para que a justiça seja feita.