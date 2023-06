Pai de Rosa Grilo diz que atirou balas para a barragem do Maranhão: "A minha filha pediu-me"

Luís Miguel Grilo foi assassinado em meados de julho de 2018. A

Ao longo dos anos, Rosa contou várias versões da história sobre morte do marido. Durante muito tempo, disse que era inocente, mas agora assume que fez tudo sozinha. Admitiu que drogou o companheiro com vários comprimidos e depois disparou uma arma.

19 de jun de 2023 | 15:20

15:19 | 19/06 João de Sousa, perito forense e outro arguido do processo, pede para falar.



"Eu sou um ex inspetor da PJ. Tenho tudo em cima de mim e quando lá fomos disse-lhe para não mexermos em nada. A senhora Tânia tem filhos, toda a gente tem. Eu nunca iria plantar cápsulas neste cenário. A verdade é mais simples que a fantasia", afirma João de Sousa.



15:07 | 19/06 Tânia Reis garante que nunca iria arriscar a profissao de advogada Tânia Reis continua a depor.



Questionada se mexeu em alguma coisa Tânia Reis refere que não. "E o doutor João", questiona a juíza. Tânia refere que não sabe.



"Ele andou a ver a banheira, eu fui ver da luz e quando regresso ele estava na casa de banho. Estava com a lanterna do telemóvel a ver a banheira", assevera Tânia.



"O que viu", pergunta a juíza.



"Para mim não era nada. Ele disse que era um ofício. Tinha silicone. Não sabia o que era aquilo", admite Tânia Reis.



"Quando foi procurar ferramentas e o senhor João ficou sozinho na casa de banho, quanto tempo demorou", questiona o Ministério Público.



"Uns três, quatro minutos", responde Tãnia Reis.



"Eu nunca iria arriscar a minha profissão. Podia ser expulsa da ordem. Tenho dois filhos em casa. Prezo muito a minha família e a minha cédula profissional", admite a ex-advogada de Rosa Grilo.



"Com a ida lá a casa o que pretendia", questiona o Ministério Público.



Tânia afirma que ia à procura de pistas para novas linhas de investigação.



Termina o depoimento de Tânia Reis.



14:45 | 19/06 A ex-advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, começa a prestar declarações.



"No decorrer do julgamento processo da morte de Luís Grilo, o Dr. João de Sousa [perito forense] enviou uma carta a Rosa Grilo para a cadeia de Tires. A intenção dele era - ele tinha saído da prisão - e queria lançar-se. E dizia que tinha experiência nos homicídios, na PJ, e conhecimentos na área forense. E tinha escolhido aquele caso por ter o impacto que estava a ter", refere Tânia Reis.



"Entre dezembro de 2019 e 10 janeiro de 2020, dá-se uma alteração não substancial dos factos. O contacto dele dá-se nessa altura. O Dr. João também me enviou um email sobre isso. Falei com a Rosa e decidimos que devíamos abrir todas as hipóteses. Era pro bono porque ele se estava a lançar", continua.



"Na altura ele não podia visitar a rosa. Agora sim, visita a e fala com ela ao telefone. Entendeu se que era uma mais-valia e experiência na brigada dos homicídios da PJ", acrescenta Tânia Reis.



A juíza questiona se a ex-advogada sempre soube que Rosa Grilo tinha dado tiros na banheira. Tânia Reis responde que não pode falar sobre esse assunto devido ao sigilo profissional.



"Mas sabe que aqui é arguida. Quando decide ir lá a casa, quem teve iniciativa", questiona a juíza.



"O doutor João. Foi ele que teve iniciativa de ir lá a casa", assevera Tânia.



A juíza questiona a arguida como combinou com Dr. João ir a casa de Rosa Grilo. Tânia Reis afirma que Rosa ligou ao pai por causa da chave.



"Qual era o objetivo de ir lá a casa", pergunta a juíza.



"Era ver a casa, as divisões. Ele já me tinha pedido peças processuais, a autópsia, etc. Corremos a casa toda. Mas sempre com mais especial atenção na parte superior. Na suite do casal, já que a acusação dizia que tinha sido aí o crime", responde Tânia Reis.

14:37 | 19/06 Pai de Rosa Grilo diz que atirou balas para a barragem do Maranhão: "A minha filha pediu-me" Américo Pina está a ser ouvido em tribunal.



"O senhor referiu que era o senhor que tinha a chave de casa da sua filha. E num momento entregou a chave a Tânia Reis e a João de Sousa. O que disse a sua filha em tribunal não bateu bem com o que disse", afirma o advogado.



"Ela pediu-me para entregar a chave à doutora", responde pai de Rosa Grilo.



"Para quê", questiona o advogado, ao qual Américo responde que não sabe.



"Emprestou a chave", questiona o advogado, Américo Pina refere que sim.



"Quando a senhora entregou em contacto comigo, eu ia a pé na rua e encontrámos-nos ali", refere o pai de Rosa Grilo.



O advogado questiona se Rosa Grilo falou por telefone com o pai nesse dia. Américo responde que não sabe.



"Quando lhes entregou a chave, como é que eles estavam", questiona o advogado.



"Estavam de carro. Entreguei à doutora Tânia", refere Américo Pina.



Ao perguntar quem conduzia o carro, Américo responde que era João de Sousa e exalta-se. Juíza tenta acalmar os ânimos.



"Não me pode exigir coisas que eu não tenho conhecimento", refere Américo.



"O que fez a essa caixa de balas", questiona o advogado que prossegue nas questões.



"Atirei-as para a barragem do Maranhão, em Avis. A minha filha pediu-me. A minha filha disse que tinha pedido à doutora e depois pediu-me a mim", afirma Américo.



A juíza questiona se tinha visto a caixa por casa e onde estava. Américo afirma que estava no sofá do quarto do menino [filho de Rosa].



"O que lhe disse a sua filha", questiona a juíza.



"Para eu tirar de lá aquilo. Dei o destino que quis. Ela não disse para deitar ali ou aqui. Eu é que decidi", admite.



Questionado sobre quantas balas tinha a caixa, Américo afirma que contou e que eram 54.



A juíza questiona quando é que Rosa Grilo pediu este favor ao pai.



"Depois de ter ido lá a PJ. A PJ esteve lá depois de a minha filha estar presa à pouco tempo", responde Américo.



A juíza insiste na questão. Américo Pina não sabe detalhar.



"Não achou estranho a caixa estar naquele sítio e a PJ não ter visto aquilo", questiona a juíza.



"Aquilo é um sofá. Era lá que as balas estavam. Só as tirei depois de a PJ lá estar", admite.



"A sua filha não lhe pediu para tirar os invólucros", questiona a juíza, ao qual Américo responde que não.



"Sabe alguma coisa sobre os invólucros que estavam guardados no guarda jóias", pergunta a juíza.



Américo responde que não.



Termina o depoimento.

14:18 | 19/06 Começa a sessão de julgamento

O julgamento das provas plantadas sobre a morte de Luís Miguel Grilo regressa esta segunda-feira ao tribunal de Vila Franca de Xira. O pai de Rosa Grilo, Américo Pina, vai ser ouvido por plantação de provas.Recorde-se que30 de maio de 2023, Rosa Grilo confessou o crime, passados quase cinco anos.A ex-advogada, Tânia Reis, arguida no processo, manifestou vontade de prestar declarações.