Pai de tailandesa decapitada em Leça da Palmeira morre com desgosto

Homem perdeu a vida devido a problemas de coração, pouco depois de saber do crime que vitimou a filha.

13:20

A família de Natchaya Jenrob está em choque, destroçada e revoltada depois da morte da massagista, de 40 anos. O pai não conseguiu superar a dor e morreu no início deste mês de abril. A família diz que foi por desgosto, tendo em conta que o homem perdeu a vida devido a problemas de coração, pouco depois de saber do crime que vitimou a filha.

A tailandesa foi assassinada e decapitada em março deste ano, em Matosinhos. A cabeça foi encontrada na praia de Leça da palmeira e foi difícil chegar à identidade da massagista, por ninguém ter participado o desaparecimento.

Os investigadores chegaram à patroa de Natchaya que disse que a empregada e melhor amiga tinha saído do salão e nunca mais tinha voltado. É agora a principal suspeita do crime, que teve como motivação uma dívida de 10 mil euros. Depois contou com a ajuda do marido para se desfazer do corpo.

A família da massagista quer realizar as cerimónias fúnebres na terra natal, mas não tem dinheiro nem para a transladação do corpo e por isso já pediu ajuda às autoridades. O irmão mais velho de Natchaya relata que a tailandesa tinha uma relação próxima dos pais e enviava todos os meses 200 euros para os progenitores. Agora só querem justiça e que os responsáveis pela morte da massagista sejam severamente punidos.

A polícia tailandesa continua à procura do cúmplice do crime, que fugiu após o assassinato.