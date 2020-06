Pai de Valentina interrogado esta segunda-feira em tribunal no processo de homicídio

Sandro Bernardo, de 33 anos, que cumpre prisão preventiva na cadeia de Lisboa no processo do homicídio de Valentina, a própria filha, em maio, na Atouguia da Baleia, Peniche, é esta segunda-feira interrogado no Tribunal das Caldas da Rainha.Esta será a primeira diligência realizada após a aplicação da medida de coação a Sandro Bernardo, e à mulher, pelo homicídio e ocultação de cadáver da menina que morreu com 9 anos.Recorde-se que, nas últimas semanas, Sandro Bernardo tentou o suicídio duas vezes. A primeira na cadeia da PJ e a segunda já na prisão de Lisboa, com lâminas de barbear.