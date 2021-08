Pai detido em Peniche após raptar e sequestrar os filhos menores em Tenerife vai ser extraditado para Espanha

O homem que raptou e sequestrou os dois filhos menores Tenerife, tendo acabado por ser detido em Peniche, vai ser extraditado para Espanha no prazo de dez dias, decidiu esta quarta-feira um juiz do Tribunal da Relação de Coimbra.Lorenc Toska, de 44 anos, vivia há quase dois meses numa casa arrendada no centro de Peniche com os dois filhos, Kristian e Amantia, de 11 e 10 anos, que raptou à mãe em dezembro do ano passado, na Alemanha.