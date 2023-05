A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de abusar sexualmente da filha menor, desde janeiro deste ano, em Vila Nova de Gaia.

Segundo comunicado da PJ, o homem, de 33 anos, decidiu reatar a relação com a filha, de 14 anos, após vários anos sem contacto com a vítima. O homem praticou "atos sexuais de relevo" com a criança, que "não tinha contacto com o abusador desde os seis" anos, altura em que os pais se divorciaram, informa a PJ.

O detid, que não tem antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva.