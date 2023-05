Pai e filha gravemente feridos em violento despiste de mota em Braga

Uma menor de 16 anos foi transferida para a unidade de cuidados intensivos pediátricos, no Hospital de S João, no Porto, depois de este sábado ficar ferida num violento despiste de mota na Estrada Nacional 101, em Braga. O pai, com cerca de 40 anos, está internado no Hospital de Braga.Os dois sofreram ferimentos graves. Ao que oapurou, ambos sofreram amputação de membros devido à violência do despiste.O acidente aconteceu às 19h45, próximo da saída para o Estádio do Braga, no sentido Prado, Braga.As duas vítimas foram socorridas no local por equipas dos Bombeiros Sapadores de Braga e INEM. A menor foi transferida para o Porto, numa ambulância de Transporte pediátrico do Hospital S João.