Um homem de 45 anos e duas filhas, ambas com menos de 20, foram detidas por investigadores da PSP de Lisboa por gerirem um negócio de tráfico de droga no bairro da Mouraria.Há meses que o inquérito, levado a cabo pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, estava no terreno. O alarme social causado, em especial numa zona com muita população idosa e forte frequência de turistas, levou os agentes a acelerarem as investigações.