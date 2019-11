Pai e filho condenados a 15 e cinco anos pelo atropelamento fatal de um homem

O tribunal de Loures condenou esta sexta-feira pai e filho, respetivamente a 15 anos e cinco anos e seis meses anos de cadeia, pelo homicídio de um homem de 43 anos, ocorrido no final de setembro do ano passado no Sobralinho, Vila Franca de Xira.



O homem terá de pagar uma indemnização de 240 mil euros à companheira e ao filho de dois anos da vítima.

Vítima e agressores envolveram-se numa rixa. O filho deu uma facada na cabeça da vítima e o pai destravou um carro para atropelar intencionalmente o homem, que estava caído no chão na sequência da rixa.



A causa da morte foi o atropelamento.