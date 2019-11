Pai e filho condenados por matarem com faca e carro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Celso Borges, 43 anos, ia de carro com o irmão e uma zanga com três jovens que estavam na estrada, em setembro de 2018 no Sobralinho, Vila Franca de Xira, resultou numa rixa que acabou com o pai de 7 filhos esfaqueado na cabeça por Marco Rato - e minutos depois mortalmente esmagado pelo próprio carro, destravado intencionalmente pelo pai de Marco, António Rato.António, de 52 anos, foi esta sexta-feira condenado, em Loures, a 15 anos de cadeia ... < br />