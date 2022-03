Dois homens, de 76 e 51 anos, pai e filho, foram detidos pela PJ de Évora por maus-tratos, agravados pela morte, à esposa e mãe, respetivamente, uma mulher doente de 73 anos, acamada e que morreu no dia 1 de fevereiro, por infeção generalizada e fome, após ano e meio de negligência dos familiares.Segundo disse aofonte policial, foi encontrado dolo na atuação dos homens, uma vez que dispensaram intencionalmente a intervenção e cuidados de equipas especializadas do centro de saúde, para higiene e alimentação da vítima, realizada através de uma sonda. Quando a mulher morreu, a PJ foi chamada devido a ferimentos suspeitos no pescoço.Sem antecedentes, foram presentes a juiz: o pai ficou em liberdade; e o filho internado compulsivamente. Um segundo filho está emigrado em Angola.