Pai e filho dados como desaparecidos em praia de Ílhavo resgatados com vida

As duas pessoas dadas como desaparecidas no mar da praia da Costa Nova, em Ílhavo, foram resgatadas com vida por uma mota de água, revelou à Lusa o comandante da capitania do porto de Aveiro, Conceição Dias.

Pelas 15h51 foi dado o alerta para o desaparecimento de duas pessoas, pai e filho, após o que os meios presentes no local intervieram e conseguiram resgatar ambos, acrescentou o responsável da Marinha portuguesa.

"O pai, com cerca de 55 anos, e o filho, de 13, foram encontrados, receberam assistência médica no local, estão conscientes, mas por precaução vão ser encaminhados para o Hospital de Aveiro", acrescentou Conceição Dias.

Ambos foram resgatados "pela mota de água da estação salva-vidas de Aveiro e, entretanto, chegou um nadador salvador das equipas de prevenção colocadas pela câmara municipal, após o que foi acionada a emergência médica", continuou.

Na quinta-feira três pessoas perderam a vida no mar, duas na praia do Meco, pai e filha, e outra, um jovem de 17 anos, na praia de Matosinhos.