Pai e filho detidos pela Judiciária no Alentejo procurados em Montenegro desde 2017

Dois homens, pai e filho, de 57 e 30 anos, montenegrinos, foram detidos pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no Alentejo, por serem procurados pelo Montenegro desde 2017 por pertencerem a uma “associação criminosa dedicada a extorsões”, através de agressões e uso de armas proibidas, e ao tráfico de droga, na região dos Balcãs, bem como ao branqueamento do dinheiro do crime, adiantou ontem a Judiciária.



A equipa FAST, que busca criminosos procurados, apreendeu aos detidos uma arma de fogo, documentos de identificação falsos e um veículo roubado em 2019. Estão em preventiva a aguardar a extradição.



