Pai e filho dizem ter sido agredidos e sequestrados pela PSP em Almada

Um pai e um filho acusam a PSP de Almada de os ter agredido e sequestrado injustificadamente, no último fim de semana. Os dois homens vão ser presentes a juíz.



Os acontecimentos terão tido início após o concerto de Carlão, nas festas de S. João em Almada. O homem diz ter entrado nos bastidores do artista, pelas 20h10, com autorização de um segurança.





"Vi que a pessoa com quem ia ter não estava lá. Saí tranquilamente e levei um murro. Empurraram-me [os agentes da PSP] contra as grades a atiraram-me ao chão", relata.Nesse momento o pai da vítima tentou ajudá-la, mas também terá sido espancado. "Ele [o pai] tem deficiência. A PSP agrediu um senhor deficiente", condena.Depois disso os polícias colocaram o homem na carrinha e levaram-no para a esquadra. "Estive sequestrado, sem telemóvel, desde as 20h20 até às 3h00", acrescenta.O homem conta que exigiu ser visto num hospital e, por isso, foi levado ao Garcia de Horta. Na unidade de saúde foi visto por um doutor que, segundo o próprio, confirmou "agressões brutais".A vítima conta que não lhe foi informado o motivo da detenção pela PSP e detalha que, além de nunca ter tido problemas com a polícia, nunca tinha visto aqueles agentes.O homem, que vai falar com o advogado antes de apresentar queixa, acredita que os polícias o agrediram para que fosse "o bombo da festa".